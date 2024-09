IFMS abre inscrições para projetos de tecnologias educacionais

IFMS de Aquidauana / Divulgação

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) está com as inscrições abertas para a seleção de projetos voltados ao desenvolvimento de tecnologias educacionais em parceria com escolas públicas do estado.

Com o edital IFMaker Educador, a instituição busca estimular servidores e estudantes a desenvolverem projetos de pesquisa aplicada e extensão tecnológica, visando promover a criação e a transferência de tecnologias educacionais que fortaleçam a educação básica em Mato Grosso do Sul.

Os projetos devem focar na produção de materiais didáticos ou soluções tecnológicas que aprimorem o ensino nas disciplinas do currículo do ensino fundamental ou médio. A capacitação de professores e alunos das escolas públicas para utilizar essas inovações é uma prioridade, abrangendo as diversas localidades atendidas pelos campi do IFMS.

É fundamental que os projetos sejam realizados em colaboração com pelo menos uma instituição pública de educação básica, que além de parceira, também será beneficiada. As propostas precisam proporcionar uma imersão dos estudantes do IFMS em atividades de formação e pesquisa, desenvolvendo habilidades relacionadas ao uso de tecnologias digitais, em linha com as exigências da Educação 4.0.

O processo seletivo inclui a concessão de apoio financeiro de até R$ 4.985,10 para a aquisição de materiais de consumo (com até dez projetos sendo contemplados), além de bolsas mensais de R$ 400 para estudantes de nível médio e R$ 700 para estudantes de graduação.

As propostas devem abranger conteúdos do ensino fundamental ou médio, conforme estabelecido no edital disponível na Central de Seleção. É necessário que os componentes curriculares e conteúdos específicos estejam alinhados às diretrizes do ensino fundamental (5º ao 9º ano) ou médio (1º ao 3º ano).

As modalidades de ensino consideradas visam garantir o acesso a uma educação inclusiva e de qualidade, abrangendo:

- Educação do campo

- Educação especial

- Educação escolar indígena

- Educação quilombola

- Educação profissional de jovens e adultos

- Educação a distância

Como submeter a proposta

A submissão deve ser realizada pelo coordenador, que deve ser um docente efetivo do IFMS, através do módulo “Pesquisa” do Sistema Unificado de Administração Pública (Suap), até o dia 21 de outubro. O projeto deve contemplar a criação de pelo menos um material didático ou solução tecnológica relacionada ao ensino de áreas temáticas do ensino fundamental ou médio.

É importante incluir membros da equipe gestora do IFMaker do campus na proposta (cada coordenador pode submeter apenas uma proposta). O planejamento deve prever atividades no laboratório IFMaker do campus, envolvendo a colaboração de professores, estudantes e gestores da instituição parceira.

O planejamento financeiro e de aquisição de insumos e serviços necessários para o projeto deve ser detalhado nos planos de aplicação e desembolso apresentados no Suap.

Cada proposta deve garantir a participação de estudantes, bolsistas ou voluntários de diferentes modalidades (cursos de nível médio ou superior), com limite de um estudante bolsista por plano de trabalho. É permitido incluir até dois bolsistas de nível médio ou um de nível superior.

Etapas da seleção

O processo seletivo ocorrerá em quatro etapas: sensibilização e divulgação das iniciativas IFMaker, análise documental, adequação, e avaliação das propostas. Os critérios de avaliação estão disponíveis no edital.

A divulgação do resultado final está prevista para o dia 30 de outubro, e a execução dos projetos ocorrerá de novembro de 2024 a outubro de 2025.

Recursos

O edital também prevê apoio à pesquisa e inovação através do Programa Institucional de Incentivo ao Ensino, Extensão, Pesquisa e Inovação (Piepi), com um total de R$ 87,3 mil disponíveis. Deste montante, R$ 49.851 são destinados à aquisição de materiais, enquanto R$ 37.500 serão utilizados para o pagamento das bolsas por um período de 12 meses.