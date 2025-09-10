Acessibilidade

10 de Setembro de 2025 • 19:57

Buscar

Últimas notícias
X
Educação

IFMS abre seleção contínua para reingresso em especializações

Processo permite retorno de estudantes desligados e busca melhorar índices de permanência

Redação

Publicado em 10/09/2025 às 17:31

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

IFMS de Aquidauana / Divulgação

O IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) está com processo seletivo aberto para reingresso em cursos de pós-graduação lato sensu. A seleção, em fluxo contínuo, é voltada exclusivamente a estudantes que já estiveram matriculados e foram desligados ou evadidos, e busca fortalecer os índices de permanência e êxito da instituição.

Não se trata de um processo para novos alunos. O edital é direcionado apenas a quem já iniciou um curso de especialização no IFMS e não o concluiu. Para participar, o candidato deve ter sido matriculado no mesmo curso e campus para o qual deseja retornar — com exceção dos cursos multicampi, nos quais é permitido migrar de campus.

Leia Também

• IFMS abre vagas para curso técnico gratuito em Aquidauana

• Anastácio inicia cursos técnicos em parceria com o IFMS

• Inscrições seguem abertas para cursos técnicos do IFMS em Aquidauana

As inscrições são gratuitas e seguem abertas até 31 de agosto de 2026, por meio de formulário on-line disponível na Central de Seleção do IFMS. No formulário, é necessário indicar o curso e o campus pretendidos.

A seleção ocorrerá durante 12 meses ou enquanto houver vagas, que serão definidas pela coordenação e colegiado de cada curso, considerando critérios como disponibilidade de orientadores. Os candidatos serão classificados com base em dois critérios principais: maior número de disciplinas cursadas e aprovadas, e ordem de inscrição.

A Copog (Coordenação de Pós-Graduação) será responsável pela análise das solicitações, sempre que acionada pela coordenação do curso. Os resultados preliminares serão divulgados após o encerramento de cada processo seletivo específico, e incluirão listas de classificados, indeferidos e candidatos em espera.

Após a fase de recursos, o resultado final indicará os selecionados, prazos para matrícula e início das aulas. Caso haja desistência de algum candidato, serão convocados os próximos da lista de espera, respeitando a ordem de classificação.

O Edital nº 069/2025, com todas as regras e orientações, está disponível na Central de Seleção do IFMS.

<meta charset="UTF-8">

<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.5.1/css/all.min.css">

<style type="text/css">.social-link {
text-decoration: none;
color: #000;
font-size: 16px;
display: flex;
align-items: center;
gap: 5px;
}


.social-link.instagram i {
color: #E4405F;
text-shadow: 0px 0px 5px rgba(228, 64, 95, 0.5);
}


.social-link.facebook i {
color: #1877F2;
text-shadow: 0px 0px 5px rgba(24, 119, 242, 0.5);
}


.social-link.youtube i {
color: #FF0000;
text-shadow: 0px 0px 5px rgba(255, 0, 0, 0.5);
}


.social-link.whatsapp i {
color: #25D366;
text-shadow: 0px 0px 5px rgba(37, 211, 102, 0.5);
}


.social-link.tiktok i {
color: #69C9D0; /* Azul TikTok */
text-shadow: -2px -2px 0 #EE1D52;
}
</style>
<h2>&#x1F4AC<strong> Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!</strong></h2>

<p>Voc&ecirc; tem alguma den&uacute;ncia, flagrante, reclama&ccedil;&atilde;o ou sugest&atilde;o de pauta? O Site O Pantaneiro est&aacute; sempre atento aos fatos que impactam a nossa regi&atilde;o e queremos ouvir voc&ecirc;! &nbsp;</p>

<p>Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (<a href="http://wa.me/5567998560000">+55 67 99856-0000</a>). O sigilo da fonte &eacute; garantido por lei, e sua informa&ccedil;&atilde;o pode fazer a diferen&ccedil;a! &nbsp;</p>

<p>Al&eacute;m disso, voc&ecirc; pode acompanhar as principais not&iacute;cias, bastidores e conte&uacute;dos exclusivos sobre Aquidauana, Anast&aacute;cio e regi&atilde;o em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado: &nbsp;</p>


<br/>

<p>&#x1F517; <strong>Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:</strong></p>


<p><a class="social-link instagram" href="https://www.instagram.com/jornalopantaneiro/" target="_blank"><i class="fa-brands fa-instagram"></i> Instagram - @jornalopantaneiro</a></p>

<p><a class="social-link facebook" href="https://www.facebook.com/opantaneiro" target="_blank"><i class="fa-brands fa-facebook"></i> Facebook - @opantaneiro </a></p>

<p><a class="social-link youtube" href="https://www.youtube.com/@TVOPantaneiro" target="_blank"><i class="fa-brands fa-youtube"></i> YouTube - @TVOPantaneiro</a></p>

<p><a class="social-link whatsapp" href="http://wa.me/5567998560000" target="_blank"><i class="fa-brands fa-whatsapp"></i> WhatsApp - 67 99856-0000</a></p>

<p><a class="social-link tiktok" href="https://www.tiktok.com/@opantaneiro_oficial" target="_blank"><i class="fa-brands fa-tiktok"></i> TikTok - @opantaneiro_oficial</a></p>

<br/>

<p><em>O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!</em></p>

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Educação

Novo Restaurante Universitário de Aquidauana entra na fase final de licitação

Circuito Avança Juventude

Voz da juventude ecoa na Etapa Pantanal em Miranda

Educação

Pesquisa revela baixa valorização de professores por estudantes

Levantamento ouviu mais de 2,3 milhões de jovens do 6º ao 9º ano

Educação

Prefeitura de Bonito entrega kits escolares em Águas do Miranda

Publicidade

Educação

Prefeitura de Jardim divulga cardápio escolar de setembro

ÚLTIMAS

Varejo em foco

Luciano Damasceno destaca inovação e crescimento na SuperAMAS'25

Para empresário, a feira não apenas conecta fornecedores e supermercadistas, mas projeta o futuro do setor no Estado

Polícia

PRF apreende 260 kg de cocaína escondidos em tanque de caminhão em Corumbá

Droga estava oculta em compartimentos adulterados

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo