IFMS abre seleção para auxílio TCC de R$ 500 para pós-graduados

Unidade IFMS / (Foto: divulgação)

O IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) está com inscrições abertas para seleção de concessão de auxílio financeiro para estudantes de cursos de pós-graduação. O Auxílio TCC (Trabalho de Conclusão de Curso) visa contribuir com o desenvolvimento dos trabalhos de conclusão de curso dos pós-graduandos da instituição.

Conforme a instituição, foram disponibilizados até R$ 36 mil, divididos para o primeiro e o segundo semestre deste ano, sendo R$ 18 mil para cada. O auxílio é uma maneira de concluir para a conclusão e execução do trabalho de conclusão ou da dissertação de mestrado e fomentar os índices de permanência e êxito dos cursos de pós-graduação do IFMS.

Ao todo, serão concedidos até 96 auxílios. Neste primeiro semestre, são disponibilizados 48, sendo 45 para estudantes das especializações (lato sensu) e três do mestrado (stricto sensu), distribuídos nos dez campi da instituição.

O valor do auxílio varia de R$ 400 para especializações) e R$ 500 em mestrado, a ser pago em parcela única, diretamente na conta do contemplado.

Requisitos

Podem participar aqueles regularmente matriculados nos cursos de pós-graduação ofertados pelo IFMS que estejam em fase de elaboração do TCC.

Para estudantes das especializações, o interessado deve estar com o Termo de Compromisso/Orientação já protocolado na coordenação do curso. Para mestrandos, estes devem estar aprovados no exame de qualificação e em fase de elaboração da dissertação.

O interessado não pode ter recebido, do IFMS, Auxílio TCC ou Auxílio para Capacitação, em razão do mesmo curso, em seleções anteriores.

Inscrições

O prazo da seleção do primeiro semestre é até 7 de junho, na Página do Candidato.

Para se inscrever, é necessário anexar o Termo de Compromisso (Anexo I do edital de abertura), preenchido e assinado, no formato PDF.

Aqueles que possuem renda familiar de até um salário-mínimo e meio per capita devem submeter também, no ato da inscrição, em formato PDF, o Anexo II, juntamente com documentos comprobatórios, previstos no item 7 do edital.

Devem ser informados, ainda, em campo próprio do formulário de inscrição, os dados bancários (banco, agência e número da conta) nominais do candidato

Além dos procedimentos para submissão da inscrição, o estudante deverá preencher o Questionário Socioeconômico.

Segundo o cronograma do edital, o resultado preliminar das propostas submetidas está previsto para 21 de junho. Já o resultado deve ser divulgado no dia 26 do mesmo mês.

Seleção

A avaliação será feita pelo Colegiado do Curso de pós-graduação, sob presidência do coordenador do curso, com o auxílio do Assistente Social do campus.

O principal critério de seleção é a renda familiar per capita. Após a classificação dos candidatos dessa faixa de renda, os demais estudantes serão classificados por ordem crescente, também de acordo com a renda.

*Com assessoria de imprensa.