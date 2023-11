IFMS abre seleção para mestrado em educação profissional

Unidade IFMS / IFMS

As inscrições para a seleção 2024 do Exame Nacional de Acesso ao mestrado em Educação Profissional e Tecnológica, ofertado gratuitamente por instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica.

O processo seletivo é destinado a portadores de diploma de nível superior.

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), que oferta o curso em Campo Grande, abriu 16 vagas, divididas igualmente entre servidores da Rede Federal e demais interessados. Há cotas para candidatos com deficiência, bem como para pretos, pardos e indígenas.

A taxa de inscrição é de R$ 150, sendo que o pedido de isenção vai até 24 de outubro. Podem fazer a solicitação candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e membros de família de baixa renda. A isenção deve ser solicitada no ato da inscrição até 01 de dezembro.

Aqueles que tiverem o pedido de isenção indeferido deverão, assim como os demais candidatos, fazer o pagamento da inscrição até a data limite de 05 de janeiro de 2024.

Exame

Consistirá em uma prova presencial, marcada para 25 de fevereiro de 2024.

Composta por 50 questões de múltipla escolha, a prova abordará as bases conceituais e históricas da Educação Profissional e Tecnológica, além de metodologias de pesquisa, teorias e práticas de ensino e aprendizagem, conforme indicado nas referências listadas no item 5 do edital de abertura.

O resultado final da prova será divulgado no dia 13 de março. O início do curso está previsto para o dia 02 de abril.

O programa de pós-graduação prevê aulas presenciais e a distância, às segundas-feiras, nos períodos da manhã e da tarde. O Campus Campo Grande do IFMS está localizado na Rua Taquari, n° 831, Santo Antônio.

Seleção

Neste processo seletivo, são oferecidas 654 vagas em todo o país.

O curso é reconhecido pela Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), do MEC (Ministério da Educação) e tem o objetivo de produzir conhecimento científico com o desenvolvimento de produtos, por meio da realização de pesquisas que integrem os saberes inerentes ao mundo do trabalho e ao conhecimento sistematizado, pertinentes à educação profissional, técnica e tecnológica.

A área de concentração do mestrado é EPT (Educação Profissional e Tecnológica), sendo duas as linhas de pesquisa: