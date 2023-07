IFMS abre vagas para cursos de graduação gratuitos em oito municípios

O IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) está com inscrições abertas para 581 vagas remanescentes na graduação, oferecidas nos campi Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí e Três Lagoas.

São ofertadas 17 opções de cursos superiores, entre bacharelados, licenciaturas e tecnologias: Alimentos, Agronomia, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Arquitetura e Urbanismo, Automação Industrial, Computação, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia da Computação, Engenharia Mecânica, Engenharia de Pesca, Jogos Digitais, Processos Metalúrgicos, Química, Redes de Computadores e Sistemas para Internet.

Os interessados têm até 17 de julho para acessa a Página do Candidato. Tanto as inscrições, quanto os cursos são gratuitos. As vagas ofertadas são exclusivamente para candidatos que cursaram todo o ensino médio na rede pública de ensino.

A seleção é aberta àqueles que participaram do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) de 2013 em diante, tendo obtido nota acima de zero na redação e nas provas das demais áreas do conhecimento.

As regras do processo seletivo estão disponíveis no edital publicado na Central de Seleção do IFMS.

Ao se inscrever, o candidato autoriza o IFMS a consultar o resultado obtido no Enem junto ao Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira). Por isso, a inscrição deve ser feita utilizando o CPF do próprio candidato, para consulta no arquivo de notas do exame.