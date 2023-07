IFMS Aquidauana abre 27 vagas para engenharia civil

Podem se inscrever candidatos que prestaram Enem / Imagem:Shutterstock

O IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) de Aquidauana está com 27 vagas em aberto para o curso de graduação em engenharia civil.

Os interessados podem fazer o cadastro pela Central de Seleção até dia 17 de julho. Podem se inscrever quem fez o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) entre 2013 e 2022 e não obteve zero na redação.

O mercado de trabalho para o engenheiro civil segue um ritmo de crescimento. Pesquisa da Câmara Brasileira da Indústria da Construção apontou que foram gerados, entre março de 2020 e maio de 2022, 430 mil empregos com carteira assinada.

Ao contrário de outras profissões, a profissão de engenheiro civil tem baixo risco de automação até 2025: apenas 2% de suas funções, segundo estudo "O futuro do emprego: quão suscetíveis são os empregos para a informatização?" de Karl Benedikt Frey e Michael Osborne.

Serão ofertadas 20 vagas para estudantes de escola pública e 7 vagas para ampla concorrência. O curso tem horário integral e inicia sua nova turma em 24 de julho. Para mais informações, entre em contato pelo telefone (67) 3240-1600 ou presencialmente no Campus Aquidauana do IFMS, localizado ao lado do aeroclube da cidade.

*Com assessoria de imprensa.