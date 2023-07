IFMS Aquidauana abre 31 vagas para Tecnologia de Sistema para Internet

Campus Aquidauana do IFMS, através do edital 056/2023, oferece 31 vagas para a graduação em Tecnologia em Sistemas para Internet (TSI). O candidato deve acessar a Central de Seleção e realizar sua inscrição até 17 de julho. Poderão se inscrever quem fez o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) entre 2013 e 2022 e não obteve zero na redação.

Uma das áreas mais promissoras no mercado de trabalho, a Tecnologia da Informação (TI) teve um crescimento estimado de 10,2% em 2022. O estudante do curso superior em TSI será preparado para desenvolver programas, aplicativos e projetos de sistemas para a internet.

O curso irá formar profissionais preparados para atuar como programador, web designer, projetista de aplicações, analista de sistemas e coordenador de projetos de software.

Serão ofertadas 20 vagas para estudantes de escola pública e 11 vagas para ampla concorrência. O curso tem horário noturno e inicia sua nova turma em 24 de julho. Para mais informações, entre em contato pelo telefone (67) 3240-1600 ou presencialmente no Campus Aquidauana do IFMS, localizado ao lado do aeroclube da cidade.