IFMS Aquidauana abre inscrições para curso técnico em Administração

Programa oferece 40 vagas gratuitas e permite concluir o ensino médio com formação técnica
IFMS de Aquidauana / Divulgação
O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), Campus Aquidauana, abriu as inscrições para o curso técnico em Administração na modalidade PROEJA, voltado a jovens e adultos que desejam concluir o ensino médio aliado à formação profissional. Ao todo, são oferecidas 40 vagas gratuitas. As inscrições seguem até 1º de dezembro.
O programa é destinado a candidatos que já concluíram o ensino fundamental. Quem ainda não finalizou o ensino médio poderá concluí-lo durante o curso. Já aqueles que possuem o ensino médio completo têm a possibilidade de convalidar disciplinas equivalentes e cursar apenas os componentes técnicos.
As aulas ocorrerão no período noturno, facilitando o acesso de estudantes que trabalham durante o dia. O curso conta com docentes mestres e doutores, além de infraestrutura com laboratórios de informática e ambientes voltados ao desenvolvimento de competências administrativas e interpessoais. Os alunos também participam de visitas técnicas, com transporte fornecido pela instituição.
Um dos diferenciais do PROEJA é a possibilidade de solicitar Ausência Justificada (AJUS), recurso que permite justificar faltas em situações emergenciais ou necessidades familiares, o que favorece a permanência dos estudantes no curso.
Segundo o IFMS, a formação técnica em Administração está entre as mais procuradas do mercado, com oportunidades em diferentes setores e presença constante em concursos públicos.
O edital completo está disponível no portal de seleções do IFMS. Interessados podem esclarecer dúvidas com a coordenação do curso pelo telefone (67) 99203-9427.
