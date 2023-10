IFMS Aquidauana: curso de Engenharia Civil conquista conceito máximo no MEC

O Curso de Bacharelado de Engenharia Civil do Campus Aquidauana do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (IFMS) obteve nota 5 na avaliação do Ministério da Educação (MEC). É o maior conceito que pode ser conquistado por um curso de instituição de ensino certificada. A avaliação é feita em três dimensões: organização didático-pedagógica, corpo docente e tutorial e infraestrutura.

O curso de Engenharia Civil do Campus Aquidauana - que possui atualmente 168 estudantes e 25 docentes – iniciou-se em 2018 e teve sua primeira turma formada em 2022. Além das 15 salas de aulas disponibilizadas para o curso, são 7 laboratórios que apoiam as atividades dos acadêmicos: galpão de edificações; laboratório de informática; laboratório de hidráulica e elétrica; laboratório de materiais; laboratório de saneamento e meio ambiente; laboratório de solo e sala de atendimento e pesquisa.

"Esse processo de avaliação renovou as energias dos docentes, discentes e direção. É um motivo de orgulho saber, pelos olhares experientes e competentes dos avaliadores, que o nosso curso recebeu um conceito de excelência.”, vibrou a coordenadora do curso de Engenharia Civil do IFMS-Aquidauana, Milene Estrella.