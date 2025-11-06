IFMS Aquidauana realiza Festival de Arte e Cultura nesta sexta-feira

Festival será realizado nas dependências do campus / Divulgação

O IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) Campus Aquidauana promove, na próxima sexta-feira, dia 07 de novembro, mais uma edição do Festival de Arte e Cultura, evento de extensão que promete movimentar a comunidade acadêmica e local com uma programação repleta de apresentações artísticas, exposições e atrações culturais.

Aberto ao público, o festival será realizado nas dependências do campus e tem como objetivo valorizar a produção cultural dos estudantes, servidores e da comunidade externa. Durante todo o dia, os visitantes poderão prestigiar apresentações musicais, teatrais e de dança, além de conferir a exposição de artesanatos e trabalhos artísticos produzidos por alunos e convidados.

Um dos destaques do evento é a praça de alimentação, organizada em parceria com empreendedores locais e famílias de estudantes, oferecendo diversas opções gastronômicas para o público.

Segundo a coordenação do festival, o evento é uma oportunidade de integrar a comunidade com o ambiente escolar e de fortalecer o papel do IFMS como espaço de promoção da arte, da cultura e da cidadania. “O festival é um momento de celebração da criatividade e da diversidade cultural. É uma forma de mostrar os talentos dos nossos alunos e aproximar as famílias e a comunidade do Instituto”, destacou a organização.

O Festival de Arte e Cultura do IFMS – Campus Aquidauana é gratuito e aberto a todos os interessados. A expectativa é reunir um grande público, formado por estudantes, familiares, servidores e moradores da região.

Serviço:

Data: Sexta-feira, 07 de novembro

Local: IFMS – Campus Aquidauana

Entrada gratuita

Atrações: Apresentações culturais, exposição de artesanatos, praça de alimentação e muito mais

