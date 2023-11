IFMS convoca candidatos para bancas de heteroidentificação

IFMS de Aquidauana / Divulgação

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) divulgou a lista de convocação para as bancas de heteroidentificação dos candidatos beneficiários da ação afirmativa (cotas) autodeclarados pretos e pardos do Exame de Seleção 2024.

As bancas serão realizadas entre os dias 16 e 30 de novembro, de forma presencial. Na data, horário e local marcados, os candidatos convocados deverão comparecer para que seja verificada a veracidade da autodeclaração. O atendimento será realizado por ordem de chegada.

Todas as informações estão disponíveis no Edital 062.9/2023, publicado na Central de Seleção do IFMS.

A Comissão de Heteroidentificação será composta por cinco membros, sendo três titulares e dois suplentes, distribuídos por gênero, cor e, preferencialmente, naturalidade. Demais informações constam no edital de convocação.

O procedimento será gravado em vídeo. Os candidatos assinarão o termo de autorização do uso de imagem antes de entrar na sala de verificação. Em caso de recurso ou denúncia, uma nova comissão de comprovação de veracidade de autodeclaração será convocada para analisar a filmagem.

Menores de idade devem estar acompanhados pelo responsável legal, que também deverá apresentar documento oficial de identificação (preferencialmente com foto), para assinatura do termo do uso de imagem e da leitura da autodeclaração, conforme disposto no Regulamento de Ações Afirmativas para o Ingresso de Candidatos Optantes pela Reserva de Vagas nos Cursos de Ensino Médio e Graduação do IFMS.



O resultado da verificação de heteroidentificação será publicado no dia 4 de dezembro. O período de interposição de recurso contra o resultado ocorrerá nos dias 5 e 6 do mesmo mês.

O candidato que tiver sua autodeclaração indeferida ou for declarado ausente, deixará de concorrer às vagas reservadas aos pretos e pardos e será reclassificado.

Gabarito definitivo

Nesta terça-feira, 14, foi divulgado o gabarito definitivo da prova escrita do Exame de Seleção 2024. O documento está disponível na Central de Seleção do IFMS.

A divulgação do resultado preliminar do processo seletivo está prevista para 12 de dezembro, com período de interposição de recurso nos dias 13 e 14.

O resultado final e a primeira chamada serão publicados no dia 20 de dezembro, com matrículas de 8 a 11 de janeiro.

Cursos e vagas

Por meio do Exame de Seleção 2024, foram ofertadas 1.824 vagas em 11 opções de cursos técnicos integrados ao ensino médio gratuitos nos municípios de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

Os cursos têm duração média de três anos. Neles, o matriculado cursa o ensino médio regular e a formação profissional e técnica escolhida ao mesmo tempo.

O concluinte recebe o diploma do ensino médio e também da formação técnica profissional, o que possibilita tanto buscar uma vaga em curso superior como uma colocação no mundo do trabalho.

A prova para ingresso deste ano registrou índice geral de abstenção de 11,16%, ou seja, dos 3.753 candidatos que deveriam participar, 419 não compareceram.