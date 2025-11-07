Acessibilidade

07 de Novembro de 2025 • 21:46

Buscar

Últimas notícias
X
Educação

IFMS cria grupo para elaborar programa de saúde mental estudantil

O grupo terá 90 dias para apresentar plano e protocolo de atendimento em casos de sofrimento psíquico

Redação

Publicado em 07/11/2025 às 16:12

Atualizado em 07/11/2025 às 17:40

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Medida foi adotada após reunião emergencial em Campo Grande / Divulgação: IFMS

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) instituiu um Grupo de Trabalho (GT) responsável por desenvolver o Programa Institucional de Saúde Mental dos Estudantes e o Protocolo de Atendimento Qualificado em Situações de Sofrimento Psíquico. A iniciativa foi formalizada pela Portaria nº 1.140/2025, publicada nesta quinta-feira (6).

A decisão foi tomada após uma reunião emergencial realizada no Campus Campo Grande, motivada por dois casos envolvendo estudantes em um intervalo inferior a dois meses. O encontro foi conduzido pela reitora Elaine Cassiano, que destacou a importância de fortalecer ações integradas de cuidado e acolhimento no ambiente escolar.

“É nosso compromisso assegurar que cada estudante encontre no IFMS condições adequadas para aprender, se desenvolver e permanecer estudando. A criação deste Grupo de Trabalho é mais um passo no fortalecimento de uma rede de cuidado pautada em escuta qualificada, responsabilidade e respeito à diversidade das vivências de nossos jovens”, afirmou Elaine.

Segundo a reitora, o objetivo é aperfeiçoar os mecanismos de prevenção e atendimento, garantindo respostas seguras, humanizadas e eficazes diante de situações de sofrimento psíquico.

Grupo de Trabalho e metas:

O novo GT será responsável por elaborar dois documentos norteadores:

  • Programa Institucional de Saúde Mental dos Estudantes, com diretrizes, ações permanentes e estratégias de monitoramento;
  • Protocolo de Atendimento Qualificado em Situações de Sofrimento Psíquico, que definirá fluxos, responsabilidades e padrões de atuação intersetorial.

O grupo será composto por representantes da Reitoria e dos campi do IFMS, além de profissionais das áreas de psicologia, pedagogia, enfermagem e assistência estudantil. Também haverá participação de estudantes e colaboração de especialistas externos, como representantes da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) e de órgãos públicos parceiros.

A portaria prevê ainda a realização de um diagnóstico institucional, mapeando demandas, fragilidades e potencialidades das ações voltadas à saúde mental estudantil. O GT tem 90 dias para apresentar a minuta do programa, o protocolo de atendimento, planos de capacitação para servidores e estudantes e um relatório final com recomendações e diretrizes de implementação.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Educação

IFMS Aquidauana realiza Festival de Arte e Cultura nesta sexta-feira

Educação

Corumbá abre seleção para professores temporários da rede municipal

Educação

IFMS de Aquidauana terá 40 vagas em cursos técnicos gratuitos

O resultado final está previsto para 14 de janeiro de 2026, com início das aulas em fevereiro

Educação

Inep prorroga inscrições de elaboradores de questões de provas médicas

Publicidade

Educação

Pré-matrículas da Rede Estadual de Ensino começam nesta segunda-feira

ÚLTIMAS

Serviços

PRF alerta: vídeo de policial rodoviário federal anunciando CNH é fraude

Na publicação, imagem adulterada de policial divulga supostas facilidades, a dispensa de aulas e exames para a emissão do documento obrigatório para a condução de veículos

Economia

Governo federal reajusta auxílio-alimentação de servidores em 17,5%

Acordo foi assinado na quarta-feira entre MGI e funcionalismo

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo