IFMS cria grupo para elaborar programa de saúde mental estudantil

Medida foi adotada após reunião emergencial em Campo Grande / Divulgação: IFMS

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) instituiu um Grupo de Trabalho (GT) responsável por desenvolver o Programa Institucional de Saúde Mental dos Estudantes e o Protocolo de Atendimento Qualificado em Situações de Sofrimento Psíquico. A iniciativa foi formalizada pela Portaria nº 1.140/2025, publicada nesta quinta-feira (6).

A decisão foi tomada após uma reunião emergencial realizada no Campus Campo Grande, motivada por dois casos envolvendo estudantes em um intervalo inferior a dois meses. O encontro foi conduzido pela reitora Elaine Cassiano, que destacou a importância de fortalecer ações integradas de cuidado e acolhimento no ambiente escolar.

“É nosso compromisso assegurar que cada estudante encontre no IFMS condições adequadas para aprender, se desenvolver e permanecer estudando. A criação deste Grupo de Trabalho é mais um passo no fortalecimento de uma rede de cuidado pautada em escuta qualificada, responsabilidade e respeito à diversidade das vivências de nossos jovens”, afirmou Elaine.

Segundo a reitora, o objetivo é aperfeiçoar os mecanismos de prevenção e atendimento, garantindo respostas seguras, humanizadas e eficazes diante de situações de sofrimento psíquico.

Grupo de Trabalho e metas:

O novo GT será responsável por elaborar dois documentos norteadores:

Programa Institucional de Saúde Mental dos Estudantes, com diretrizes, ações permanentes e estratégias de monitoramento;

Protocolo de Atendimento Qualificado em Situações de Sofrimento Psíquico, que definirá fluxos, responsabilidades e padrões de atuação intersetorial.

O grupo será composto por representantes da Reitoria e dos campi do IFMS, além de profissionais das áreas de psicologia, pedagogia, enfermagem e assistência estudantil. Também haverá participação de estudantes e colaboração de especialistas externos, como representantes da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) e de órgãos públicos parceiros.

A portaria prevê ainda a realização de um diagnóstico institucional, mapeando demandas, fragilidades e potencialidades das ações voltadas à saúde mental estudantil. O GT tem 90 dias para apresentar a minuta do programa, o protocolo de atendimento, planos de capacitação para servidores e estudantes e um relatório final com recomendações e diretrizes de implementação.

