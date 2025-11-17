Acessibilidade

17 de Novembro de 2025 • 19:19

Últimas notícias
Educação

IFMS de Aquidauana abre curso técnico em logística

Formação é semipresencial e exige presença semanal

Redação

Publicado em 17/11/2025 às 16:53

IFMS de Aquidauana / Divulgação

O IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) abriu inscrições para cursos técnicos subsequentes gratuitos e, em Aquidauana, são oferecidas 20 vagas para o curso Técnico em Logística. As aulas terão um encontro presencial por semana, sempre às segundas-feiras, no período noturno.

O processo seletivo integra a oferta de 1.665 vagas distribuídas por 17 municípios do Estado, com ingresso previsto para o primeiro semestre de 2026. Para participar, é necessário ter concluído o ensino médio. Os cursos têm duração de dois a três semestres, conforme a área escolhida.

A formação em Aquidauana faz parte da modalidade semipresencial: embora a maior parte dos conteúdos seja realizada no ambiente virtual, a presença no encontro semanal é obrigatória. Além de Logística, o IFMS oferece cursos em Administração e Manutenção e Suporte em Informática em outras cidades.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até 14 de dezembro na Página do Candidato da Central de Seleção. Metade das vagas segue as regras da Lei de Cotas, com subcotas por renda, etnia e deficiência.

Se o número de inscritos superar as vagas, será realizado sorteio eletrônico no dia 8 de janeiro de 2026, com transmissão ao vivo. O resultado final sai em 13 de janeiro. As matrículas serão feitas on-line entre 20 de janeiro e 2 de fevereiro, e as aulas começam entre 16 e 21 de março de 2026.

Informações adicionais podem ser obtidas pelo e-mail cursos.ead@ifms.edu.br.

