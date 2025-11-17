IFMS de Aquidauana abre curso técnico em logística

IFMS de Aquidauana / Divulgação

O IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) abriu inscrições para cursos técnicos subsequentes gratuitos e, em Aquidauana, são oferecidas 20 vagas para o curso Técnico em Logística. As aulas terão um encontro presencial por semana, sempre às segundas-feiras, no período noturno.

O processo seletivo integra a oferta de 1.665 vagas distribuídas por 17 municípios do Estado, com ingresso previsto para o primeiro semestre de 2026. Para participar, é necessário ter concluído o ensino médio. Os cursos têm duração de dois a três semestres, conforme a área escolhida.

A formação em Aquidauana faz parte da modalidade semipresencial: embora a maior parte dos conteúdos seja realizada no ambiente virtual, a presença no encontro semanal é obrigatória. Além de Logística, o IFMS oferece cursos em Administração e Manutenção e Suporte em Informática em outras cidades.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até 14 de dezembro na Página do Candidato da Central de Seleção. Metade das vagas segue as regras da Lei de Cotas, com subcotas por renda, etnia e deficiência.

Se o número de inscritos superar as vagas, será realizado sorteio eletrônico no dia 8 de janeiro de 2026, com transmissão ao vivo. O resultado final sai em 13 de janeiro. As matrículas serão feitas on-line entre 20 de janeiro e 2 de fevereiro, e as aulas começam entre 16 e 21 de março de 2026.

Informações adicionais podem ser obtidas pelo e-mail cursos.ead@ifms.edu.br.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

.