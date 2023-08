IFMS de Aquidauana abre inscrição de trabalhos para Feira Científica

Unidade IFMS / IFMS

O IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul), do campus de Aquidauana, abre inscrição para alunos interessados em submeter trabalhos na Feira de Ciência.

As inscrições devem ser feitas pelo orientador do trabalho, de forma gratuita, no Sistema da Semana de Ciência e Tecnologia do IFMS, até 11 de setembro.

Podem se inscrever aluno do 6° ao 9° do ensino fundamental, médio e técnico integrado das escolas das redes pública e privada dos municípios da área de abrangência dos campi do IFMS, assim como ex-alunos do Instituto que concluíram os cursos após novembro do ano passado.

A divulgação da lista de trabalhos aprovados está prevista para 26 de setembro. A partir desta data, o orientador deverá submeter o resumo expandido corrigido e o relatório do trabalho.

Em Aquidauana a feira acontece de 2 a 3 de outubro.