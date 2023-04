IFMS de Aquidauana abre inscrição para o projeto matemática básica

Unidade IFMS / (Foto: divulgação)

O IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) abriu inscrições no projeto de ensino PotencialIF 2023, para alunos com dificuldade em matemática básica e querem potencializar os conhecimentos nesta área.

As aulas serão presenciais, toda quarta-feira, das 18h às 19h. O público-alvo são estudantes do 1º ao 3º semestres dos Cursos Técnicos Integrados. O início das aulas está previsto para 12 de abril.

As vagas são limitadas. Para se inscrever é necessário preencher uma ficha de inscrição.