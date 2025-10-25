IFMS de Aquidauana abre inscrições para curso gratuito de Libras III

O resultado final e a primeira chamada para matrículas serão divulgados em 19 de dezembro / Divulgação

Ao todo, o IFMS oferece 318 vagas entre turmas iniciantes e em andamento, nos campi de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Naviraí, Ponta Porã e Três Lagoas. Os cursos são estruturados em duas etapas: básico (níveis I, II e III) e intermediário (níveis IV, V e VI), com duração de três semestres por etapa. Os concluintes recebem certificação nacional de competência linguística.

O IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) está com inscrições abertas para os cursos gratuitos de idiomas oferecidos pelo Cenid (de Idiomas), com ingresso no primeiro semestre de 2026. Em Aquidauana, estão disponíveis 10 vagas para o curso de Libras III, com aulas presenciais todas as quintas-feiras, das 19h às 22h.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até 19 de novembro, pela Página do Candidato na Central de Seleção do IFMS. Quem não tiver acesso à internet pode procurar a Cerel (Central de Relacionamento) do campus para utilizar um computador da instituição.

A lista preliminar de inscritos e a convocação para a prova de nivelamento serão publicadas em 21 de novembro. O teste on-line, obrigatório para quem deseja ingressar em turmas em andamento, acontece de 24 de novembro a 1º de dezembro.

O resultado final e a primeira chamada para matrículas serão divulgados em 19 de dezembro. As matrículas on-line devem ser feitas de 12 a 16 de janeiro de 2026, com previsão de início das aulas em 9 de fevereiro.

Dúvidas sobre o processo seletivo podem ser enviadas para o e-mail cofic@ifms.edu.br.

