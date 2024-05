IFMS de Aquidauana abre inscrições para cursos gratuitos de Libras

IFMS de Aquidauana / Divulgação

O IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) de Aquidauana está com inscrições abertas para cursos gratuitos de Libras. São 571 vagas para cursos presenciais de Espanhol, Inglês e Libras, com início no 2º semestre, em oito cidades de MS.

Os cursos são de Formação Inicial e Continuada, para níveis básico e intermediário, e terão aulas presenciais em Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Três Lagoas.

Das vagas, 75% são destinadas a estudantes e servidores do IFMS, e o restante é para o público externo.

Vagas em Aquidauana

As inscrições estão abertas até 10 de junho e podem ser feitas online pela Página do Candidato. Quem não tem acesso à internet pode ir até a Central de Relacionamento dos campi para usar um computador da instituição.

Ao se inscrever, é necessário informar o CPF e escolher o curso desejado. Se o candidato não conhece nada do idioma, deve se inscrever para o Básico - Nível I.

Os candidatos às turmas em andamento devem fazer um teste de nivelamento online, que será divulgado na Central de Seleção. A aprovação no teste não garante a vaga, pois o sorteio eletrônico definirá os selecionados.

O cronograma prevê a divulgação das inscrições homologadas e a convocação para o teste de nivelamento em 12 de junho. Os testes ocorrerão de 14 a 21 de junho, com os resultados divulgados em 28 de junho, junto com a lista preliminar dos candidatos aptos ao sorteio.

O sorteio eletrônico será em 4 de julho, com resultado preliminar no dia seguinte. A classificação final e a primeira chamada serão divulgadas em 10 de julho.

Apesar de serem cursos gratuitos, os estudantes terão que adquirir os livros necessários. Para Espanhol e Inglês, são indicados os livros Nuevo Ven 1 e 2, Interchange 1 e 2, respectivamente. Para Libras, o livro indicado é "LIBRAS? Que língua é essa?", de Audrei Gesser.