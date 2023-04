IFMS de Aquidauana abre inscrições para projetos de pesquisa

Unidade IFMS / (Foto: divulgação)

O IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) do campus de Aquidauana e outras cidades estão com inscrições abertas para a seleção de projetos de pesquisa e indicação de estudantes no edital de Iniciação Científica e Tecnológica.

Segundo o instituto, serão concedidas até 195 bolsas, com duração de 12 meses, entre agosto deste ano e julho de 2024, para discentes dos cursos de nível médio e superior dos campi Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

O valor mensal das bolsas, definido segundo o CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), vai de R$ 300 a R$ 700 mensais. A seleção se destina ao Programa Institucional de Iniciação Científica e Tecnológica e aos programas institucionais de bolsas do CNPq.

O processo seletivo também prevê a concessão de apoio e incentivo à pesquisa e inovação, com valor total de R$ 48 mil, condicionado à disponibilidade orçamentária do Instituto Federal, pago em parcela única de no máximo de R$ 600, proveniente do programa institucional de incentivo ao ensino, extensão, pesquisa e inovação.

Como participar

Os requisitos para participação como coordenador de projeto, pesquisador (orientador) e estudante (bolsista ou voluntário) constam nos itens 5 e 6 do edital de abertura n° 28/2023, publicado na Central de Seleção.

A Submissão pode ser feita até 24 de maio, pelo coordenador, através do SUAP (Sistema Unificado de Administração Pública).

Cada projeto poderá contemplar até três planos de trabalho, sendo dois com possibilidade de concessão de bolsa e um indicado como voluntário, cada um deles contribuindo de forma distinta e específica para o desenvolvimento da pesquisa.

Os formulários para submissão do projeto e indicação dos estudantes estão disponíveis no SUAP e na Central de Seleção. Os anexos I (anuência das partes) e II (formulário de indicação de estudante), obrigatórios para compor o processo, podem ser inseridos na aba “equipe” em “gerenciar anexos”.

Opcionalmente, o coordenador poderá utilizar o modelo de documento eletrônico para preenchimento dos anexos e solicitação de assinatura.

Entre os itens necessários para envio do projeto estão:

dados relacionados ao projeto (resumo, Introdução, justificativa, metodologia e resultados esperados);

informações sobre a equipe (coordenador, orientadores e estudantes);

inserção dos planos, de aplicação e de desembolso;

encaminhar ao e-mail dirpe@ifms.edu.br, a negativa de pendência nas direções responsáveis pelo ensino, pesquisa e extensão do campus e das Pró-Reitorias de Ensino, Pesquisa, Inovação e Pós-graduação, e

extensão do IFMS;

inserção da minuta do ACT (Acordo de Cooperação Técnica), quando o projeto incluir cooperação entre pesquisadores e/ou instituições parceiras.

caso a indicação dos estudantes seja feita após a submissão da proposta, é necessário ainda solicitar o auxílio da Copei (Coordenação de Pesquisa e Inovação) do campus e informar os dados bancários dos discentes.

Seleção

A avaliação das propostas será feita considerando o mérito do projeto e perfil do coordenador, com a elaboração de uma média arimética entre as duas, além da solicitação do apoio e incentivo à pesquisa e inovação (serão analisados os itens solicitados nos campos “plano de aplicação” e “plano de desembolso”).

A divulgação da relação preliminar das propostas homologadas será feita em 31 de maio, enquanto que o resultado preliminar está previsto para o dia 1° de agosto.

A quantidade de bolsas previstas poderá ser alterada, a qualquer momento, de acordo com a disponibilidade orçamentária do IFMS e/ou oferta de bolsas pelo CNPq.

A distribuição seguirá a classificação dos projetos de pesquisa por área de conhecimento (Grande Área CNPq), em quantidade proporcional à de inscrições homologadas em cada grande área. A distribuição está disponível abaixo.

Iniciação científica

O programa de iniciação científica busca fomentar a pesquisa científica e o desenvolvimento tecnológico na instituição, possibilitando que estudantes dos cursos técnicos de nível médio (integrado, subsequente e concomitante) e superior desenvolvam competências e habilidades em atividades de pesquisa.

Também tem o objetivo de aprimorar o processo de formação dos estudantes para o mundo do trabalho, otimizando a qualidade do ensino, sempre associado à pesquisa e à extensão no Instituto Federal; bem como estimular a participação de servidores docentes em atividades de pesquisa e inovação tecnológica.

*Com assessoria de imprensa.