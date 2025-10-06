IFMS de Aquidauana abre Semana de Ciências e Tecnologia 2025

A produção dos trabalhos segue o formato exigido em eventos científicos / Divulgação

O IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul), Câmpus Aquidauana, deu início à Semana de Ciências e Tecnologia 2025 com uma programação voltada à divulgação científica e à valorização da produção estudantil. Um dos destaques do evento é a FSEAC (Feira de Ciência e Tecnologia de Aquidauana e Região), que neste ano reúne um número expressivo de projetos: ao todo, 98 trabalhos foram inscritos.

A feira conta com a participação de estudantes de escolas públicas e privadas dos municípios de Aquidauana, Anastácio, Miranda e Dois Irmãos do Buriti. Segundo o professor Ygo Aquino, coordenador da Feciaq, a proposta da feira é estimular a pesquisa e o pensamento científico entre os jovens, conectando o conhecimento acadêmico com soluções para problemas locais.

"A FSEAC ocorre desde 2014 e, esse ano, em 2025, nós tivemos um número expressivo de trabalhos, somando 98 trabalhos, de escolas públicas e privadas de Aquidauana e região", explicou o professor.

Ele também ressaltou o papel da metodologia científica no desenvolvimento dos projetos: "Os estudantes, juntamente com seus orientadores, propõem soluções para problemas locais e documentam isso através do Resumo Expandido e do Banner."

A produção dos trabalhos segue o formato exigido em eventos científicos, incluindo introdução, metodologia, resultados e conclusão. "Todos esses tópicos são comuns a trabalhos científicos. Então, independente da feira, seja ela local, estadual, nacional ou internacional, exige esse tipo de escrita", completou o professor.

Durante a cerimônia de abertura estiveram presentes diretores escolares; Gleide Godoy, Coordenadora do CRE01; Pepeu Fialho, Secretário de Cultura e Turismo de Aquidauana e o professor Edivânio Chagas, Pró-reitor de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação do IFMS.

