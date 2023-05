IFMS de Aquidauana abre vagas para cursos técnicos gratuitos

Unidade IFMS / (Foto: divulgação)

O IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul), no campus de Aquidauana, abriu 40 vagas para curso gratuito em técnico de edificações. Os interessados têm até 5 de junho para se inscrever.

Os cursos técnicos gratuitos e presenciais são destinados para jovens e adultos com objetivo de qualificação profissional. As aulas serão ministradas no período noturno.

Inscrição

Para se inscrever é necessário preencher o formulário disponível na Página do Candidato. Caso não tenha acesso à internet, o interessado pode ser dirigir a uma unidade da instituição para solicitar auxílio. Confira os endereços e horários de atendimento das unidades do IFMS.

É necessário informar dados pessoais, curso e turno escolhido e, ainda, se irá concorrer pelas vagas ofertadas em ampla concorrência ou por ações afirmativas (cotas). Ao término da inscrição, o candidato receberá um e-mail de confirmação no endereço eletrônico cadastrado.

No dia 24 de maio acontecerão reuniões em cada campus do Instituto Federal onde há oferta de vagas, para que os interessados conheçam os cursos e obtenham auxílio na realização da inscrição.

Metade das vagas é reservada a candidatos que estudaram em escola pública. Desse total, há cotas para aqueles que comprovarem renda familiar bruta mensal per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio, aos que se autodeclararem pretos, pardos e indígenas, e a pessoas com deficiência.

Os cotistas aprovados nos processos seletivos deverão comprovar essa condição no ato da matrícula. Os que não fizerem a comprovação serão reclassificados em lista de espera.

Cronograma

A seleção será feita por sorteio eletrônico, marcado para 16 de junho. Dois dias antes, será divulgada a lista das inscrições homologadas e os números dos candidatos para o sorteio.

O resultado preliminar e a convocação para matrícula estão previstos para os dias 20 e 26 de junho, respectivamente. Já o início das aulas ocorrerá em 24 de julho.

*Com assessoria de imprensa.