IFMS de Aquidauana abre vagas para Ensino Superior gratuito

Divulgação

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo de ingresso nos cursos superiores de graduação do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul para o 2° semestre de 2023.

Em Aquidauana, no total, são mais de 50 vagas distribuídas nos cursos de Engenharia Civil, Redes de Computador e Tecnologia de Sistemas de Internet, sendo que todos os cursos são gratuitos e sem taxa de inscrição.

Neste primeiro momento poderão se inscrever os candidatos que participaram de, pelo menos, uma das edições do Enem dos anos de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, que obtiveram nota acima de zero na prova de redação, conforme disposto na Portaria MEC nº 391, de 7 de fevereiro de 2002.

A inscrição é gratuita e deverá ser realizada, exclusivamente pela internet, na “Página do Candidato” disponível no endereço eletrônico. Clique aqui para acessar.

Já após o dia 07 de agosto, caso sobrem vagas, candidatos que tenham concluído o Ensino Médio, mas que não se enquadrem nas condições anteriores, também poderão concorrer a uma vaga residual. A inscrição para as Vagas Residuais do IFMS também é gratuita e deverá ser realizada, presencialmente no campus em que se pretende estudar.

Em Aquidauana, para mais informações, os interessados podem ir presencialmente até o campus do IFMS (localizado ao lado do aeroclube), ou através do telefone 3240-1600.