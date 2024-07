IFMS de Aquidauana abre vagas para portador de diploma, reingresso e transferência

IFMS de Aquidauana / Divulgação

O IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) está oferecendo oportunidades para portador de diploma, reingresso e transferência externa e interna em Aquidauana. São 150 vagas disponíveis em 10 campus para cursos de graduação no segundo semestre deste ano.

Em Aquidauana são ofertadas vagas em sistema para internet, engenharia civil e redes de computadores. São 24 oportunidades, com turnos no período noturno e integral.

No Estado, os cursos abrangem diversas áreas, como Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Computação, Química, Agronegócio, Alimentos, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Jogos Digitais, Processos Metalúrgicos, Redes de Computadores e Sistemas para Internet.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até 5 de agosto, através da Central de Seleção do IFMS. Os interessados devem apresentar documentação digitalizada, como CPF, documento de identificação com foto e formulários específicos conforme a modalidade de ingresso.

A seleção considerará o aproveitamento das disciplinas já cursadas em relação aos conteúdos dos cursos oferecidos pelo IFMS. Mais detalhes sobre o processo de avaliação e a documentação necessária estão disponíveis no edital do processo seletivo.

A previsão é de que o resultado preliminar seja divulgado em 19 de agosto e o resultado final em 26 de agosto.