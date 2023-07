IFMS de Aquidauana abre vagas para portador de diploma

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) abre nesta quarta-feira, 26, as inscrições do processo seletivo para ingresso em cursos superiores da instituição neste segundo semestre letivo, por meio de transferência interna, transferência externa, reingresso e para portadores de diploma.

Há vagas para cursos diversos - de bacharelados, licenciatura e tecnologias - nos dez campi da instituição, localizados nos municípios de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

O total é de 296 vagas ofertadas, sendo 58 para portadores de diploma, 56 para transferência interna, 60 para transferência externa e 122 para reingresso. Conheça as modalidades:

Portador de Diploma: é a forma de ingresso de estudante com curso superior concluído no IFMS ou em outra instituição de ensino, pública ou privada, reconhecida pelo MEC.

Reingresso: é a forma de ingresso de estudantes do IFMS que desejam retornar ao mesmo Curso do mesmo campus o qual deixaram de frequentar, no máximo, nos 5 (cinco) anos anteriores a este Edital e que não tenham se beneficiado do reingresso anteriormente.

Transferência Externa: é a forma de ingresso em que o estudante regularmente matriculado no IFMS almeja transferir-se para outro campus da própria instituição ou em que o estudante regularmente matriculado em outra instituição de ensino, pública ou privada, reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), almeja transferir-se para o IFMS.

Transferência Interna: é a forma de ingresso em que o estudante regularmente matriculado no IFMS almeja transferir-se para outro curso no mesmo campus.

O edital nº 61/2023 com todas as regras desta seleção, cronograma e quadro de vagas estão disponibilizados na Central de Seleção do IFMS.

Inscrições - Devem ser feitas por meio da Página do Candidato, até o dia 1º de agosto.

Os interessados deverão preencher, assinar e fazer o upload dos documentos, como o formulário pontuação (Anexo I), e outros elencados no edital.

Os candidatos às vagas de portadores de diploma e transferência externa deverão apresentar, ainda, documentos pessoais, o comprovante de matrícula recente de curso superior, assim como o seu histórico acadêmico.

Já os candidatos ao reingresso ou transferência interna, além dos documentos pessoais, devem apresentar ainda uma carta informando os motivos de sua solicitação.

A relação completa dos documentos e procedimentos necessários à inscrição está disponível no Edital.

Seleção - A documentação das inscrições deferidas serão avaliadas pelo coordenador do curso.

As inscrições deferidas nas modalidades Transferência Interna, Transferência Externa e Portador de Diploma serão avaliadas por meio das informações preenchidas no Anexo I, do histórico escolar e ementas apresentadas.

As inscrições de Reingresso deferidas serão avaliadas por meio do Coeficiente de Rendimento.

Na avaliação, exceto para as inscrições de Reingresso, será verificado se as unidades curriculares cursadas na instituição de origem atendem ao conteúdo programático das unidades curriculares do curso em que o candidato deseja ingressar no IFMS, podendo ser aproveitadas, observada a similaridade de conteúdos e de carga horária entre as unidades curriculares analisadas.

Os Projetos Pedagógicos dos Cursos de Graduação ofertados pelo IFMS podem ser encontrados no guia de cursos da instituição.

Cronograma - Conforme o cronograma do edital, o resultado preliminar deve ser publicado no dia 9 de agosto. Já o resultado final está previsto para o dia 16 de agosto.

No período de 17 a 22 de agosto devem ser realizadas a Solicitação de Matrícula e Manifestação de Interesse dos candidatos.

Os matriculados ingressarão nos cursos ainda neste segundo semestre letivo de 2023.