IFMS de Aquidauana aplica Exame de Seleção 2026 neste domingo

IFMS de Aquidauana / Divulgação

O campus do IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) em Aquidauana será ponto de aplicação do Exame de Seleção 2026 neste domingo (26). A avaliação é destinada a estudantes que buscam ingresso nos cursos técnicos integrados ao ensino médio, com início das aulas previsto para o primeiro semestre do próximo ano.

Além de Aquidauana, o exame também ocorrerá em outros nove municípios: Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

As provas terão início às 7h30, com fechamento dos portões às 8h30. Os candidatos devem apresentar documento oficial com foto. Caso não o possuam, será aceita a certidão de nascimento, e a coleta de digital será realizada no momento da identificação.

Os participantes poderão levar caneta azul ou preta transparente, lápis, borracha, pequenos lanches e garrafa de água transparente sem rótulo. O exame será composto por 30 questões de Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Gerais, com duração máxima de quatro horas.

Neste ano, o IFMS ofertou 1.840 vagas para os cursos técnicos integrados em todo o estado. Em Aquidauana, a expectativa é de grande participação de estudantes da região.

Dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail processoseletivo@ifms.edu.br.

