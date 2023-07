IFMS de Aquidauana divulga lista de inscritos no curso superior

Unidade IFMS / IFMS

O IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) divulgou a lista de matrículas recebidas na seleção de curso superior. O resultado da primeira chamada destina vagas para ingresso no 2º semestre de 2023.

Ps candidatos poderão interpor recurso sobre o resultado preliminar da 1ª chamada até esta sexta-feira, 21, conforme sequência abaixo:

acessar a “Página do Candidato” na Central de Seleção do IFMS, preenchendo “login” e “senha”;

clicar em “MINHAS INSCRIÇÕES”;

acessar o ícone “RECURSO” referente ao EDITAL PROEN/IFMS Nº 056/2023;

preencher o formulário de recurso, onde o candidato deverá fundamentar, argumentar com precisão lógica, consistência, concisão e

instruir o recurso, devidamente, com material bibliográfico apto ao embasamento, quando for o caso, e com a indicação precisa daquilo em

que se julgar prejudicado; e

clicar em “enviar”.

Em Aquidauana, no total, são mais de 50 vagas distribuídas nos cursos de Engenharia Civil, Redes de Computador e Tecnologia de Sistemas de Internet.

Já após o dia 07 de agosto, caso sobrem vagas, candidatos que tenham concluído o Ensino Médio, mas que não se enquadrem nas condições anteriores, também poderão concorrer a uma vaga residual.

A inscrição para as Vagas Residuais do IFMS também é gratuita e deverá ser realizada, presencialmente no campus em que se pretende estudar.

Em Aquidauana, para mais informações, os interessados podem ir presencialmente até o campus do IFMS (localizado ao lado do aeroclube), ou através do telefone 3240-1600.

Clique aqui e confira a lista.