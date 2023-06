IFMS de Aquidauana inicia oferta de 'merenda quente' aos estudantes

Merenda é oferecida a mais de 700 estudantes / Divulgação

O IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) do campus de Aquidauana divulgou nesta sexta-feira, 2, o início da oferta em merenda quente aos estudantes matriculados em cursos técnicos e de graduação presenciais.

Conforme a unidade, a 'merenda quente' é aquela que passa por processo de cozimento, podendo conter itens como grãos e carnes cozidas e/ou assadas, assim como verduras, legumes e frutas.

Nesta primeira etapa da oferta, as refeições são servidas uma vez por semana, às terças-feiras, para mais de 700 estudantes. Nos demais dias, a oferta é de 'merenda fria', aquela que não necessita de cozimento.

Ainda assim, existe a possibilidade de a 'merenda quente' ser ofertada mais de uma vez por semana, conforme disponibilidade financeira para aquisição dos produtos.

A diretora geral do Campus Aquidauana, Hilda Romero, comemora a conquista, alcançada com o esforço dos servidores envolvidos.

“O Campus Aquidauana do IFMS atende esta demanda da comunidade escolar, com a oferta aos nossos estudantes de uma alimentação com qualidade, preparada com carinho e dentro dos critérios nutricionais estabelecidos”, destaca.

Hilda ressalta que essa é mais uma etapa do planejamento visando a alimentação escolar e que vislumbra ofertá-la todos os dias da semana até o final deste semestre letivo.

“A 'merenda quente' será ofertada uma vez na semana até o final deste semestre, depois passará para três vezes na semana e, até o final do ano, planejamos ofertá-la todos os dias da semana”.

Desde outubro de 2019, os estudantes de Aquidauana já recebiam 'merenda fria' - como pães, bolachas, bolos e vitaminas. A montagem da cozinha e a aquisição de insumos também foram realizadas com recursos próprios do campus.

Segundo a diretora de Administração do Campus, Flaviane Pereira Alves, para a oferta da alimentação escolar foram investidos mais de R$ 300 mil, oriundos do Programa Nacional de Alimentação Escolar e do Plano Nacional de Assistência Estudantil, do Ministério da Educação.