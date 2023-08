IFMS de Aquidauana promove atividades de extensão até dezembro

IFMS de Aquidauana

Está publicado na Central de Seleção do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) o resultado final da seleção para apoio a atividades de extensão, a serem desenvolvidas entre setembro e dezembro deste ano pelos dez campi da instituição.

As atividades contemplam programas de extensão, projetos, cursos, eventos ou prestação de serviços tecnológicos, tendo a comunidade externa como público-alvo principal. O campus com o maior número de contemplados é Nova Andradina, com seis selecionadas, seguido de Campo Grande e Ponta Porã, com cinco cada.

Das 34 propostas submetidas, 31 foram aprovadas para recebimento de auxílio financeiro de R$ 500, por meio do Programa Institucional de Incentivo ao Ensino, Extensão, Pesquisa e Inovação do IFMS (Piepi).

Além disso, serão concedidas bolsas para estudantes, nos valores de R$ 700 (nível superior) e R$ 300 (nível médio), pelo período de quatro meses, pagas via Programa de Bolsas e Auxílios para Ações de Extensão do IFMS (Pibaex).

Atividades

Uma das selecionadas é intitulada 'Em que dança nos metemos? Temporada MMC (Mínimo Movimento Comum)', proposta e coordenada pela servidora técnico-administrativa do Campus Jardim, Aurora Cecilia da Silva.

"É um projeto cultural aberto à comunidade em geral e a todos que desejem explorar seu lado artístico. Abrange as artes cênicas e a tecnologia, e que as contrapõe às realidade urbanística e sociais locais", explica Aurora.

Todos os encontros iniciais serão realizados na sede do campus. Na fase final, serão produzidos vídeos em diferentes pontos da cidade.

“O objetivo geral do projeto é promover atrações culturais que integrem saberes à comunidade, aos fazedores de cultura, artistas multiculturais e a comunidade acadêmica, além de propiciar uma vivência cultural ampla, contribuir positivamente em assuntos ligados à inclusão, dignidade e diversidade, e, por fim, desenvolver o interesse da comunidade à arte”, aponta a coordenadora.

O interessado em participar pode entrar em contato pelo e-mail aurora.silva@ifms.edu.br.

Além dessa, há propostas contempladas com temas diversos, como projetos de horticultura, curso pré-universitário, encontro científico, coral, difusão tecnológica e outros.

As atividades serão desenvolvidas em dez municípios onde o IFMS possui campus, todas abertas à participação da comunidade de forma gratuita.