IFMS de Aquidauana reabre inscrições para cursos de especialização

IFMS de Aquidauana / Divulgação

O IFMS (Instituto Nacional de Mato Grosso do Sul) reabriu as inscrições para o preenchimento no curso de especialização em Docência para a Educação Profissional, Científica e Tecnológica, em Aquidauana.

Ao todo, são 16 vagas para o curso gratuito. Conforme o edital, os interessados podem se inscrever até quarta-feira, 30.

As vagas ofertadas são remanescentes do edital 049/2923, ou seja, não foram preenchidas na 1ª chamada. O critério da nova seleção é a ordem cronológica de recebimento das inscrições.

Inscrições

Os interessados podem se inscrever pela Página do Candidato, da Central de Seleção. Após acessar o sistema, o candidato deverá escolher a opção de especialização que pretende cursar e o campus no qual deseja concorrer à vaga.

Os candidatos que se inscreveram na primeira etapa da seleção e foram convocados, porém, não fizeram a matrícula, podem manifestar o interesse em concorrer às vagas remanescentes por meio de e-mail a ser enviado para copog@ifms.edu.br. A data e horário do recebimento deste e-mail serão considerados para o critério de seleção.

No ato da matrícula, o candidato deverá anexar os seguintes documentos digitalizados: