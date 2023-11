IFMS de Aquidauana realiza Festival de Arte e Cultura

Apresentação na Câmara de Aquidauana em 2022 / Divulgação

O Campus Aquidauana do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) realizará na sexta-feira e sábado, 24 e 25, a edição 2023 do Festival de Arte e Cultura, evento anual de extensão que tem como objetivo promover e divulgar expressões artísticas e culturais das comunidades interna e externa da instituição.

Todas as atividades são gratuitas, sendo que algumas preveem inscrições prévias, que devem ser feitas na página do Festival de Arte e Cultura 2023. Os inscritos receberão certificado de participação em evento de extensão.

A abertura do Festival ocorrerá na sexta-feira, 24, às 19 horas, com apresentações culturais na biblioteca do campus, localizado na Rua José Tadao Arima, 222, Bairro Ycaraí.

No sábado, 25, estão previstas exposições artísticas e oficinas de temas como ballet, origami, artes plásticas, pintura de mural, artesanato indígena, música, cinema, entre outros. Todas as atividades serão oferecidas no campus do IFMS.

Neste ano, o evento de extensão realizado pelos dez campi do IFMS com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão (Proex) chegou à oitava edição.

Entre os meses de outubro e novembro, o evento foi realizado nos demais nove campi.

Para que o Festival fosse realizado, os campi receberam auxílio financeiro por meio do Programa Institucional de Incentivo ao Ensino, Extensão, Pesquisa e Inovação (Piepi), em oferta feita pelo Edital n° 66/2023.

Inteiramente gratuito e tendo como público-alvo principal a comunidade externa, o Festival prevê a realização de atividades culturais e artísticas, buscando divulgar o conhecimento produzido dentro da instituição.

O evento visa fomentar o diálogo com a sociedade, além de incentivar a produção artística e cultural como meio de promoção do desenvolvimento social, despertando o interesse da sociedade para as ações desenvolvidas no IFMS.