IFMS de Aquidauana tem novo número de telefone

IFMS de Aquidauana / Foto: Divulgação

O IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, do campus de Aquidauana, está com um novo número de telefone. O aparelho funcional é destinado para atendimento e serviços da unidade.

A Direção do campus informou que a mudança ocorreu após a troca da operadora vencedora de um novo processo de licitação, o que inclui a modificação dos números de telefone e ramais da instituição.

Agora, para quem quiser entrar em contato por telefone precisa ligar para o número (67) 2020-6300.