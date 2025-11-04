Acessibilidade

04 de Novembro de 2025 • 22:31

Educação

IFMS de Aquidauana terá 40 vagas em cursos técnicos gratuitos

O resultado final está previsto para 14 de janeiro de 2026, com início das aulas em fevereiro

Redação

Publicado em 04/11/2025 às 21:00

Os cursos EJA EPT são destinados a pessoas com idade mínima de 18 anos / Divulgação

O IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) abriu inscrições para cursos técnicos gratuitos e presenciais, voltados a jovens e adultos, com início das aulas no primeiro semestre de 2026.

No total, são 360 vagas em todo o estado, sendo 40 vagas destinadas a Aquidauana, distribuídas entre cursos técnicos integrados ao ensino médio na modalidade EJA EPT (Educação de Jovens e Adultos) e cursos técnicos subsequentes ao ensino médio.

Os cursos EJA EPT são destinados a pessoas com idade mínima de 18 anos, que tenham concluído ou estejam concluindo o ensino fundamental até a matrícula, prevista para janeiro de 2026. Os estudantes cursarão o ensino médio e a formação técnica ao mesmo tempo, com aulas presenciais no período noturno.

Metade das vagas em todos os processos seletivos é reservada para candidatos que estudaram em escola pública, com cotas adicionais para baixa renda, pessoas pretas, pardas, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 1º de dezembro, na Página do Candidato da Central de Seleção do IFMS. Os cursos farão sorteio eletrônico das vagas no dia 17 de dezembro, exceto quando o número de inscritos for menor que o de vagas, caso em que todos os candidatos serão chamados para matrícula.

O resultado final está previsto para 14 de janeiro de 2026, com início das aulas em fevereiro de 2026.

