IFMS divulga lista de eleitores aptos a votar em reitor e diretor-geral

O IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) publicou as listas de servidores e estudantes aptos a votar no processo eleitoral aos cargos de reitor e diretor-geral dos campi. As listas estão disponibilizadas na seção Normas e Documentos da página Eleições IFMS 2023, separadas por unidade.

Conforme a publicação, podem votar todos os servidores do quadro de pessoal ativo permanente da instituição e estudantes do IFMS matriculados nos cursos técnicos, graduação e pós-graduação, presencial ou a distância.

Servidores e estudantes que possuem mais de um vínculo com o IFMS, como por exemplo o servidor que é aluno do Mestrado Profissional, podem manifestar, nesta quarta e quinta-feira, 23 e 24 de agosto, em qual segmento querem votar, caso discordem da relação publicada

Os pedidos de recurso devem ser feitos via e-mail (consulta.central@ifms.edu.br) para a Comissão Eleitoral Central, com o preenchimento dos anexos VII ou IX do Regulamento Eleitoral, dependendo do caso.

De acordo com o cronograma do processo eleitoral, a homologação do resultado final referente às listas de eleitores está prevista para o dia 28 de agosto.

Eleição-teste

Esta será a primeira eleição em que o IFMS utilizará um sistema on-line de votação, o que irá permitir a estudantes e servidores votarem de qualquer lugar do país. O sistema utilizado será o Helios Voting.

Para realizar o teste de carga do sistema e familiarizar a comunidade acadêmica com a interface e os mecanismos de aceso ao Helios, a Comissão Eleitoral Central e a Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação do IFMS irão realizar, entre quarta e sexta-feira, 23 e 25, uma eleição-teste.

Os candidatos ao cargo de reitor e diretor-geral dos campi Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas estão em campanha eleitoral desde o dia 15.

Os planos de gestão dos candidatos e as agendas de campanha estão disponíveis na página Eleições IFMS 2023.

A campanha segue até 5 de setembro, véspera das eleições. Até essa data, é livre a divulgação dos nomes dos candidatos e de suas propostas nas unidades do IFMS, respeitado o funcionamento da instituição e o Código de Ética do Servidor Público.

