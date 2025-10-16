Acessibilidade

16 de Outubro de 2025 • 21:35

Educação

IFMS divulga lista preliminar de inscritos para exame de seleção

Prazo para recurso dos candidatos será nos dias 16 e 17 de outubro de 2025

Redação

Publicado em 16/10/2025 às 18:00

IFMS de Aquidauana / Divulgação

O IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) divulgou a lista preliminar de inscritos no Exame de Seleção 2026, referente ao Edital nº 58/2025, que oferta vagas para os cursos técnicos integrados ao ensino médio. Os candidatos têm prazo para entrar com recurso até esta sexta-feira, 17 de outubro de 2025.

Em Aquidauana, são 160 vagas disponíveis, distribuídas entre os cursos de Técnico em Edificações e Técnico em Informática, nos períodos matutino e vespertino.

Candidatos que não possuem acesso à internet podem comparecer à Cerel (Central de Relacionamento) do campus IFMS em seu município para utilizar um computador com acesso à internet. É necessário consultar previamente o endereço e o horário de atendimento do campus.

Clique aqui e confira a lista preliminar de inscritos.

