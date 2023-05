IFMS divulga nova chamada de selecionados especialização a distância

Unidade IFMS / Reprodução/IFMS

O IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) publicou na última quinta-feira, 18, a segunda chamada para matrícula de seleção do curso de pós-graduação lato sensu em estratégias para conservação da natureza, ofertada a distância, por meio da UAB (Universidade Aberta do Brasil).

A relação de candidatos convocados estão publicados na Central de Seleção. Ao todo, foram oferecidas 360 vagas distribuídas em 11 polos de ensino, localizados nos municípios de Aparecida do Taboado, Bataguassu, Camapuã, Campo Grande, Chapadão do Sul, Costa Rica, Dourados, Jardim, Miranda, Porto Murtinho e Rio Brilhante.

A seleção foi feita por meio de sorteio eletrônico. Os convocados nesta segunda chamada devem se matricular até 25 de maio, pelo Sistema de Matrícula do IFMS.

*Com assessoria de imprensa.