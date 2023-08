IFMS divulga regulamento eleitoral para eleição de reitor e diretor-geral

Unidade IFMS / IFMS

O IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) disponibilizou o regulamento eleitoral para eleição do reitor e diretor-geral de campus. O documento, aprovado pelo Conselho Superior (Cosup) em reunião extraordinária na terça-feira, 1°, está publicado no Boletim de Serviço nº 128/2023 (Resolução Cosup nº 57/2023).

O documento estabelece todas as normas para a consulta à comunidade, como a composição das comissões eleitorais, as regras que os candidatos devem respeitar durante o período de campanha, além de definir como se dará a votação, que pela primeira vez será feita por meio de sistema eletrônico que permite o voto em trânsito e sem a necessidade de presença dos eleitores nas unidades do IFMS.

O sistema utilizado será o Helios Voting, desenvolvido pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts, EUA, (MIT, na sigla em inglês). O Helios é um software livre, criptografado e que garante privacidade e segurança aos eleitores, possibilitando inclusive o processo de auditoria pelo público.

“Nosso objetivo é fomentar a participação maciça da comunidade na votação, o que será possível com a adoção desse sistema, que tem sido utilizado por Universidades e Institutos Federais do Brasil, como a UFMS, a USP, a Unicamp, o IFAM, o IFSC, o IFG, entre outros”, afirma Tania Brizueña, presidente da Comissão Eleitoral Central.



Ainda é instituído a formação de Grupo de Trabalho Técnico, subordinado à Comissão Central, formado por servidores especializados da área de informática do IFMS e de instituições externas, para auxiliar na operacionalização do sistema de votação.

Inscrição

Os servidores do quadro ativo podem se inscrever on-line entre quinta e sexta-feira, 3 e 4 de agosto. O resultado preliminar e final estão previstos para os dias 9 e 14, respectivamente.

De acordo com a nova deliberação, os candidatos a reitor e diretor-geral poderão fazer campanha, com visitas até salas de aula e reunião com estudantes e servidores de 15 de agosto até 5 de setembro, véspera das eleições. A definição anterior determinava que as atividades de campanha deveriam ser encerradas no dia 1º.

Podem participar do processo de consulta, com direito a voto, todos os servidores que compõem o quadro de pessoal ativo permanente da instituição e estudantes do IFMS matriculados em cursos técnicos, graduação e pós-graduação, presencial ou a distância.

Os votos dos servidores serão divididos entre docentes e técnicos-administrativos. Para fins do cômputo geral, será atribuído peso de um terço para a manifestação do corpo docente; um terço para servidores técnico-administrativos; e um terço para os discentes.

