IFMS encerra hoje inscrição para Exame de Seleção 2024

Unidade IFMS / IFMS

Terminam neste domingo, 08, as inscrições no Exame de Seleção 2024 do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS). São disponibilizadas 1.824 vagas em 11 opções de cursos técnicos integrados ao ensino médio, ofertados em dez municípios.

As inscrições devem ser feitas pela Página do Candidato da Central de Seleção. O interessado deve efetuar sua inscrição com documentos pessoais próprios, incluindo número de CPF (Cadastro de Pessoa Física).

Quem tiver dúvidas sobre como realizar a inscrição pode assistir ao vídeo tutorial ou acessar o documento em PDF com o passo a passo.

Além disso, o interessado pode consultar o Edital nº 62/2023, com todas as regras e o cronograma do processo seletivo. Outras informações estão disponibilizadas no hotsite do Exame de Seleção 2024.

Isenção

Candidatos matriculados na rede pública e/ou com cadastro no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais) puderam solicitar a gratuidade da inscrição.

O resultado final dos pedidos de isenção foi divulgado nesta quarta-feira, 04. Quem teve seu pedido indeferido, deve realizar o pagamento da taxa de inscrição para ter direito à realização da prova.

Próximas etapas

Conforme o cronograma, o prazo para pagamento da taxa de inscrição se encerra na segunda-feira, 09. A forma de pagamento é a GRU (Guia de Recolhimento da União), que deve ser emitida até o dia anterior, 8 de outubro.

Na sequência, a relação preliminar dos candidatos inscritos deve ser publicada em 17 de outubro. Já a relação final de inscritos e os locais de prova serão publicados no dia 25.

O Exame de Seleção será aplicado no dia 29 de outubro, nos dez municípios onde há oferta de vagas.

Exame

A prova será composta por 30 questões de múltipla escolha, sendo 10 de língua portuguesa, 10 de matemática e 10 de conhecimentos gerais, conforme conteúdo programático disponibilizado no edital (Anexo X).

Está previsto que o resultado final e a primeira chamada sejam publicados no dia 20 de dezembro, com matrículas em janeiro de 2024.

Cursos

Os cursos técnicos integrados ao ensino médio tem duração média de três anos. Nestes, o matriculado cursa o ensino médio regular e a formação profissional e técnica escolhida ao mesmo tempo.

O concluinte recebe o diploma do ensino médio e também a formação técnica profissional, o que possibilita tanto buscar uma vaga em curso superior como uma colocação no mundo do trabalho.

Em caso de dúvidas, o contato com a Comissão Central do Exame de Seleção 2024 deve ser feito pelo e-mail processoseletivo@ifms.edu.br.