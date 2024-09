IFMS investirá R$ 1,5 milhão em projetos de pesquisa e amplia bolsas

IFMS de Aquidauana / Divulgação

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) anunciou um investimento de R$ 1,5 milhão para apoiar projetos de pesquisa no ciclo 2024-25 da Iniciação Científica e Tecnológica (ICT). Esse valor, 6% maior do que o investido em 2023, é fruto da parceria entre o IFMS, a Fundect e o CNPq.

No total, 142 projetos receberam bolsas, conforme o edital publicado no dia 3. A distribuição dos recursos será ajustada para refletir a quantidade de projetos em cada área. As principais áreas contempladas são Ciências Agrárias, Ciências Exatas e da Terra e Engenharias.

Uma novidade para este ano é a distribuição mais equilibrada dos recursos entre as áreas de pesquisa. Antes, os recursos se concentravam nas áreas com maior pontuação, muitas vezes favorecendo Ciências Agrárias. Agora, o financiamento será proporcional ao número de projetos aprovados em cada área.

O número de bolsas de iniciação científica aumentou de 119 para 264 após uma retificação no edital em 12 de agosto. O IFMS está entre as dez instituições brasileiras que mais concedem bolsas para estudantes do ensino médio. As bolsas variam de R$ 300 para o nível médio a R$ 700 para o nível superior.

Os projetos aprovados começam a ser desenvolvidos este mês em todos os dez campi do IFMS.