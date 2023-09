IFMS prorroga inscrições de trabalhos para feiras científicas

IFMS de Aquidauana / Divulgação

O IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) prorrogou as inscrições de trabalhos na Feira de Ciência e Tecnologia 2023. Em Aquidauana, a edição acontece de 2 a 3 de outubro.

Com a apliação no prazo, os estudantes podem se inscrever até a próxima quinta-feira, 14. De forma gratuita, o orientador se inscreve no Sistema de Submissão e Avaliação de Projetos.

Podem ser submetidos trabalhos produzidos por estudantes dos ensinos fundamental (6º ao 9º ano), médio e técnico integrado das escolas das redes pública e privada dos municípios da área de abrangência dos campi do IFMS.

É necessário cadastrar as informações sobre o trabalho de pesquisa e os autores, bem como submeter o resumo expandido, cujos modelos estão disponibilizados na Central de Seleção do IFMS, onde também é possível consultar o edital com as regras de participação nas feiras científicas.



Cada campus realizará as Feiras em datas específicas:

Aquidauana (Feciaq): 2 e 3/10

Campo Grande (Fecintec): 5 a 7/10

Corumbá (Fecipan): 5 e 6/10

Coxim (Fecitecx): 3 a 6/10

Dourados (Fecigran): 3 a 7/10

Jardim (Fecioeste): 2 e 3/10

Naviraí (Fecinavi): 4 a 6/10

Nova Andradina (Fecinova): 3 e 4/10

Ponta Porã (Fecifron): 3 e 4/10

Três Lagoas (Fecitel): 4 a 6/10

Durante a realização das Feiras, os trabalhos apresentados pelos estudantes serão avaliados por uma comissão formada por professores, pesquisadores e estudantes de universidades, institutos federais, instituições de pesquisa, entre outras.

A avaliação será feita com base em critérios científicos ou tecnológicos, o que inclui problema/hipótese, coleta de dados/metodologia, elaboração do projeto, produtos/processos, além do conteúdo, clareza e organização das informações e dados contidos no resumo expandido, banner, relatório e caderno de campo (diário de bordo).

Clique aqui para conferir o regulamento.