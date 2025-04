IFMS prorroga inscrições para concursos públicos até 22 de abril

IFMS de Aquidauana / Divulgação

O IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) prorrogou até as 13h do dia 22 de abril o prazo para inscrições nos dois concursos públicos abertos para cargos de Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico e Técnico-Administrativo em Educação. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site do Instituto AOCP, organizador dos certames.

Ao todo, são oferecidas 80 vagas distribuídas entre as duas seleções: 19 para professores e 61 para cargos técnico-administrativos, abrangendo diversas áreas de atuação. É possível se inscrever para mais de um cargo, desde que as provas objetivas sejam aplicadas em turnos diferentes — informação disponível nos editais.

Detalhes dos editais

Edital 20/2025 – Professor

- Vagas: 19

- Taxa de inscrição: R$ 150

- Etapas: Prova Objetiva, Prova de Desempenho Didático e Avaliação de Títulos

Edital 19/2025 – Técnico-Administrativo

- Vagas: 61

- Taxas de inscrição: R$ 80, R$ 100 ou R$ 110, de acordo com o cargo

- Etapas: Prova Objetiva (com questões de Língua Portuguesa, Informática Básica, Legislação e Conhecimentos Específicos)

A jornada de trabalho será de 40 horas semanais, exceto para o cargo de médico, que terá carga de 20 horas por semana. Há reserva de vagas para candidatos pretos, pardos e pessoas com deficiência, conforme a legislação vigente. Os aprovados poderão ser lotados em qualquer um dos campi do IFMS ou em unidades que vierem a ser criadas.

Locais de prova e cronograma

As provas objetivas serão aplicadas no dia 25 de maio, nas cidades de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas, podendo ser estendidas a cidades vizinhas, caso a demanda de inscritos ultrapasse a capacidade de alocação.

O gabarito preliminar será divulgado no dia seguinte à aplicação das provas. O horário e local da prova serão informados no dia 7 de maio.

O novo cronograma também estipula que o pagamento da taxa de inscrição deve ser feito até o dia 22 de abril, respeitando o horário de compensação bancária.

Mais informações, incluindo os editais completos e as versões retificadas, estão disponíveis no site do Instituto AOCP. Dúvidas devem ser encaminhadas ao e-mail: candidato@institutoaocp.org.br.

