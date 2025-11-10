IFMS prorroga prazo para estudantes avaliarem atuação dos docentes

Formulário on-line pode ser preenchido até domingo (16) por alunos de cursos técnicos, de graduação e do Centro de Idiomas
IFMS de Aquidauana / Divulgação
O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) prorrogou até domingo, 16 de novembro, o prazo para que estudantes realizem a Avaliação do Docente pelo Discente (ADD) referente ao segundo semestre letivo.
Podem participar alunos matriculados nos cursos técnicos integrados e subsequentes, de graduação, do Centro de Idiomas, além de turmas específicas da pós-graduação e do subsequente a distância.
De acordo com o regulamento, o estudante não pode ter mais de 25% de faltas na unidade curricular do professor a ser avaliado. Cada modalidade de ensino possui um formulário próprio, elaborado conforme as características de cada público.
O questionário está disponível no Sistema Acadêmico, na aba Avaliação Docente, e aborda aspectos como planejamento, metodologias de ensino e avaliação, relações humanas e práticas pedagógicas. As respostas seguem uma escala de frequência com as opções “nunca”, “raramente” e “frequentemente”.
Cada docente recebe uma pontuação média referente às respostas de cada turma e item do questionário, além de uma média global utilizada para fins de avaliação de desempenho. As informações coletadas servem de base para planejar ações de aprimoramento da prática docente.
Segundo o IFMS, a Avaliação do Docente pelo Discente “visa obter dados e indicadores sobre o desempenho didático dos professores no que se refere aos processos de ensino e aprendizagem das unidades curriculares em seus diferentes ambientes”.
A instituição ressalta que a ADD “garante aos estudantes a possibilidade de se manifestar sobre os aspectos mais e menos satisfatórios da prática docente”.
Como diagnóstico estratégico, o processo é considerado um instrumento de aprimoramento contínuo, cujos resultados contribuem para a atualização dos projetos pedagógicos e a formulação de políticas de capacitação docente.
Dúvidas podem ser esclarecidas junto à Pró-Reitoria de Ensino, pelo e-mail proen@ifms.edu.br.
