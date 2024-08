IFMS publica 1ª chamada para cursos técnicos de jovens e adultos

IFMS de Aquidauana / Divulgação

Nesta terça-feira, 30, o IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) divulgou o resultado final e a primeira chamada dos processos seletivos para os cursos técnicos subsequentes e integrados na modalidade Educação de Jovens e Adultos (Proeja).

Os convocados devem realizar a matrícula entre 1º e 6 de agosto, podendo optar pelo procedimento presencial nos campi do IFMS ou de forma on-line através do Sistema de Matrículas.

Para consultar o resultado final e a lista de convocados para a primeira chamada, acesse:

Edital nº 086/2023 - Cursos técnicos subsequentes ao ensino médio

Edital nº 087/2023 - Cursos técnicos integrados na modalidade Proeja

Matrícula Presencial

Os candidatos classificados como 'Aptos à Matrícula' devem comparecer à Central de Relacionamento (Cerel) do campus no qual se inscreveram, durante o horário de atendimento. É necessário apresentar a documentação exigida no edital, incluindo um documento oficial com foto, comprovante de regularidade com o Serviço Militar (para homens) e uma foto atual digital 3x4 ou uma selfie com postura frontal.

Para os candidatos ao Proeja, é necessário apresentar o histórico escolar do ensino fundamental ou equivalente. Os beneficiários de cotas devem comprovar que todos os anos foram cursados com aprovação em escola pública.

Já os candidatos aos cursos técnicos subsequentes devem apresentar o histórico escolar do ensino médio concluído. Cotistas precisam comprovar a condição indicada na inscrição.

Matrícula On-line

Para realizar a matrícula online, acesse o Sistema de Matrículas do IFMS. Caso ainda não tenha cadastro, você pode criar um via Gov.br. Após verificar os dados e clicar em 'Solicitar Matrícula', será necessário preencher o Questionário Socioeconômico e enviar os documentos exigidos no edital.

Em caso de dúvidas ou problemas com o sistema, os candidatos devem enviar um e-mail para processoseletivo@ifms.edu.br, utilizando o mesmo e-mail cadastrado na Central de Seleção.

Após o período de matrícula da primeira chamada, a segunda chamada está prevista para 8 de agosto, baseada na lista de espera.

Cursos e Aulas

Os cursos serão oferecidos nos municípios de Aquidauana, Campo Grande, Coxim, Jardim e Três Lagoas, com início no segundo semestre letivo e aulas presenciais no período noturno. Foram disponibilizadas 240 vagas nos cursos de Técnico em Administração, Edificações, Informática para Internet e Manutenção e Suporte em Informática.

As aulas estão previstas para começar em setembro. Os estudantes matriculados no Proeja que frequentarem as aulas receberão uma bolsa mensal de R$ 360.