IFMS realiza evento sobre acessibilidade da área urbana de Aquidauana

Participação é aberta para todos os moradores / Ilustrativa

Com o objetivo de abrir um espaço de diálogo inclusivo, no qual se possa compreender as demandas e desafios enfrentados pelas pessoas com deficiência visual na comunidade, o Campus Aquidauana do IFMS irá realizar uma Roda de Conversa sobre acessibilidade na área urbana de Aquidauana para pessoas com deficiência visual. O evento, aberto ao público, acontecerá nesta sexta-feira, 01/09, às 14h30, na sala 4, piso inferior.

"A construção de uma cidade verdadeiramente acessível só é possível quando conhecemos de perto as necessidades e expectativas de todos os seus cidadãos", explicou a Coordenadora de Aquidauana do Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas (Napne), Marcela Aparecida Dorneles Duarte.

Além da população em geral, professores e representantes de órgãos públicos são aguardados para um debate ainda mais enriquecedor. "Acreditamos que juntos podemos criar soluções significativas para tornar nossa cidade mais inclusiva e acolhedora para todos os seus habitantes", finalizou Marcela.