IFMS: Últimos dias para inscrição de candidaturas ao Coepe

Termina na próxima quinta-feira, 17, o prazo de inscrições de candidaturas para a eleição dos representantes de docentes, técnicos-administrativos e discentes no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Coepe) para o biênio 2024-2025.

Na estrutura administrativa do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), o conselho é um órgão consultivo e normativo sobre ensino, pesquisa e extensão, sendo composto por membros natos, que ocupam cargos de gestão relacionados às áreas ou desempenham funções correlatas, e por membros eleitos, escolhidos pela comunidade.

Por meio do processo eleitoral, serão escolhidos os 23 representantes titulares e seus respectivos suplentes, dos segmentos docente, técnico-administrativo e discente, para atuarem no colegiado por dois anos.

O edital da eleição está disponível na Central de Seleção. É importante a leitura das regras para realização da inscrição por meio da Página do Candidato. Todas as informações também estão publicadas no hotsite da eleição dos conselheiros.

As listas dos candidatos inscritos será divulgada no dia 22 de agosto. A relação de eleitores aptos a votar nas eleições será divulgada no dia 11 de setembro. A votação será realizada no dia 21 de setembro.

Vagas – Serão eleitos 11 representantes docentes, três técnicos-administrativos e nove discentes.

As vagas para docentes se destinam às seguintes áreas:

Ciências Humanas e suas tecnologias (História, Sociologia, Geografia, Metodologia, Pedagogia e Filosofia);

Linguagens, Códigos e suas tecnologias (Português/Português, Português/Inglês, - Português/Espanhol, Português/Libras, Arte, Educação Física);

Matemática e suas tecnologias (Matemática);

Ciências da Natureza e suas tecnologias (Química, Física e Biologia);

Gestão (Administração, Administração Rural e Economia);

eixo tecnológico Controle e Processos Industriais;

eixo tecnológico Informação e Comunicação;

eixo tecnológico Produção Alimentícia;

eixo tecnológico Recursos Naturais;

eixo tecnológico Infraestrutura; e

eixo tecnológico Gestão e Negócios.

