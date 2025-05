Inep divulga resultados de recursos de atendimento para o Encceja

Arquivo/ Agência Brasil

As pessoas que solicitaram atendimento especializado para participar do Encceja 2025 já podem conferir se o pedido foi aceito. A consulta está disponível no Sistema Encceja, por meio do site do Inep, que é o órgão responsável pela organização do exame, vinculado ao Ministério da Educação.

O atendimento especializado é destinado a participantes que precisam de recursos de acessibilidade durante a aplicação da prova. Entre os casos previstos estão baixa visão, cegueira, deficiência física, deficiência intelectual, deficiência auditiva, transtorno do espectro autista (TEA), déficit de atenção, diabetes, gestantes, lactantes, estudantes em classe hospitalar, entre outras condições. Esses participantes puderam solicitar, por exemplo, prova em braille, letra ampliada, leitura labial, intérprete de Libras, tempo adicional, sala com fácil acesso e mesa adaptada para cadeira de rodas.

As provas do Encceja 2025 estão marcadas para o dia 3 de agosto. O exame é gratuito e voltado a jovens e adultos que não concluíram os estudos na idade adequada. Para obter o certificado do ensino fundamental, é preciso ter, no mínimo, 15 anos completos na data da prova. Já para o ensino médio, é necessário ter 18 anos ou mais.

Desde 2002, o Encceja oferece a chance de retomar os estudos e concluir uma etapa importante da vida escolar. Além do Encceja Nacional, aplicado no Brasil, existem versões específicas para pessoas privadas de liberdade (Encceja PPL), brasileiros que vivem no exterior (Encceja Exterior) e também para brasileiros no exterior que estejam em privação de liberdade ou sob medida socioeducativa (Encceja Exterior PPL). As edições fora do país contam com o apoio do Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty).

Os resultados do Encceja são utilizados por secretarias de Educação e institutos federais como base para a certificação de conclusão dos ensinos fundamental e médio. Além disso, o exame serve como referência para políticas públicas voltadas à educação de jovens e adultos, contribuindo para o desenvolvimento de indicadores e ações que melhorem a qualidade do ensino no Brasil.

