Inep prorroga inscrições de elaboradores de questões de provas médicas

O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) prorrogou até esta sexta-feira (7) o prazo de inscrição para professores de cursos de medicina interessados em compor o Ceres (Cadastro de Elaboradores e Revisores de Itens da Educação Superior) do BNI-ES (Banco Nacional de Itens da Educação Superior).
A chamada pública é voltada à elaboração de questões e revisão de itens para o Exame Nacional de Revalida (Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituições de Educação Superior) e para o Enamed (Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica).
A seleção prevê reserva de vagas para pretos, pardos e/ou quilombolas (20%), indígenas (3%) e pessoas com deficiência (5%), mediante autodeclaração e comprovação documental.
As inscrições podem ser feitas pelo Sistema BNI com apresentação obrigatória de documentos como diploma, declaração de docência, além da assinatura do termo de compromisso e sigilo.
Quem pode se candidatar
Para participar, o candidato deve ter diploma de graduação em medicina emitido por instituição de ensino superior credenciada. Também é exigido título de especialização stricto sensu ou lato sensu registrado em, pelo menos, uma das seguintes áreas:
Também é necessário atuar como docente em curso de medicina e comprovar o vínculo por meio de declaração assinada pelo coordenador do curso ou representante legal da instituição de ensino superior, onde dá aulas.
O candidato não pode ser servidor do Ministério da Educação, Inep ou órgãos vinculados.
Remuneração
O Inep irá remunerar as atividades de elaboração e revisão de itens de exames e questionários por meio do Auxílio de Avaliação Educacional. O valor unitário do AAE por item elaborado será de R$ 500, e R$ 300, por item revisado técnico-pedagogicamente.
Conforme o edital com as regras da chamada pública, o resultado da preliminar da análise da documentação comprobatória será divulgado em 11 de novembro e a convocação para capacitação está agendada para 14 de novembro.
*Com informações da Agência Brasil
