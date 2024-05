Inep publica edital do Enem 2024 em Libras

A iniciativa faz parte da Política de Acessibilidade e Inclusão da Autarquia / Divulgação

O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) disponibilizou, em seu canal no YouTube, o edital do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2024 em Libras (Língua Brasileira de Sinais). A iniciativa faz parte da Política de Acessibilidade e Inclusão da Autarquia, que busca ampliar as oportunidades de participação da sociedade em seus exames e avaliações.

O período de inscrições do Enem 2024 será de 27 de maio a 7 de junho.

As provas serão aplicadas em 3 e 10 de novembro.

Nesta edição, o Inep implementará algumas medidas voltadas ao aprimoramento da acessibilidade no exame. O Cartão-Resposta e a Folha de Redação serão aumentados, de forma automática, para todas as pessoas que solicitarem provas ampliadas ou super ampliadas – até a edição de 2023, era necessário fazer essa solicitação. A iniciativa vem no sentido de proporcionar mais autonomia para que os participantes transcrevam as respostas e o texto para a folha definitiva.

O Exame Nacional do Ensino Médio avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Ao longo de mais de duas décadas de existência, o Enem se tornou a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sisu (Sistema de Seleção Unificada) e de iniciativas como o Prouni (Programa Universidade para Todos).

Instituições de ensino públicas e privadas utilizam o Enem para selecionar estudantes. Os resultados são utilizados como critério único ou complementar dos processos seletivos, além de servirem de parâmetro para acesso a auxílios governamentais, como o proporcionado pelo Fies (Fundo de Financiamento Estudantil).

Os resultados individuais do Enem também podem ser aproveitados nos processos seletivos de instituições portuguesas que possuem convênio com o Inep para aceitarem as notas do exame. Os acordos garantem acesso facilitado às notas dos estudantes brasileiros interessados em cursar a educação superior em Portugal.

*Com informações do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira.