Inicia construção de passarelas elevadas em frente às escolas em Aquidauana

Construção é feita com apoio de repasse do Governo de MS / (Foto: Divulgação)

O Departamento Municipal de Trânsito de Aquidauana divulgou nesta quinta-feira, 13, o início da construção de travessias elevadas para pedestres, em frente de escolas e Centros de Educação Infantil do município.

As primeiras passarelas elevadas estão sendo construídas, simultaneamente, em frente das Escolas CAIC Antônio Pace, CMEI Ademir Brites e Escola Pestalozzi. Nesta etapa, também serão construídas as passarelas elevadas em frente do CMEI Bezerra de Menezes, Centro Cristão de Ensino, Escola CEJAR, Escola Cândido Mariano e CMA Rotary Clube.

Para a instalação dessas travessias, o prefeito Odilon Ribeiro determinou ao Departamento Municipal de Trânsito um estudo técnico e levantamento dos pontos mais críticos da cidade, para a construção das passarelas.

Conforme o município, a construção das passarelas em Aquidauana é subsidiada via convênio do Governo do Estado por meio do Detran-MS com a Prefeitura de Aquidauana.

Outro ponto em destaque é a ampliação e melhor sinalizações de trânsito da cidade, para prevenir, ajudar a evitar e reduzir o índice de acidentes de trânsito.

Aquidauana, na atual gestão, tem recebido grandes benefícios em infraestrutura, com ruas pavimentadas e recapeadas, o que melhora a mobilidade urbana e o tráfego dos veículos. Em contrapartida, muitos condutores aproveitando que as ruas estão melhores, aumentam a velocidade e nem sempre respeitam a sinalização, se envolvendo em acidentes.