Inscrição para cursos de especialização do IFMS vai até domingo

O prazo de inscrições para quatro cursos de especialização ofertados pelo Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) segue aberto até domingo, 23. No total, são 215 vagas para ingresso no segundo semestre, nos municípios de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim e Naviraí.

A oferta está dividida em três diferentes editais, especialização em Docência para a Educação Profissional, Científica e Tecnológica em Aquidauana (30 vagas) e Campo Grande (40 vagas); Especialização em Informática Aplicada à Educação em Corumbá (40 vagas); e Especialização em Robótica Educacional em Coxim (25 vagas).

Em todas elas há vagas reservadas para ações afirmativas a candidatos pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência. Tanto as inscrições quanto os cursos são gratuitos.

Os cursos têm duração de até 18 meses e carga horária de 360 horas, acrescidas de 60 horas para o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). As aulas são presenciais, mas há possibilidade de algumas disciplinas serem ofertadas a distância.