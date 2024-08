Inscrição para tutoria do IFMS estão abertas para estudantes

IFMS de Aquidauana / Divulgação

O IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) anunciou na segunda-feira, 5, a abertura do processo seletivo para estudantes de graduação interessados em atuar como tutores no Projeto PRA-Tutoria. O edital, publicado pelo IFMS, oferece a oportunidade para até 50 alunos dos dez campi da instituição integrarem um cadastro reserva, com direito a uma bolsa mensal de R$ 700, de setembro a dezembro deste ano.

Os tutores selecionados irão colaborar nas aulas de Recomposição da Aprendizagem em Matemática, proporcionando suporte aos alunos da rede estadual de ensino. A participação requer o cumprimento de alguns requisitos:

Estar matriculado em um curso de graduação no IFMS, preferencialmente nas áreas de Exatas ou Licenciaturas.

Não ter reprovações em Matemática nos últimos quatro semestres.

Disponibilidade para dedicar 10 horas semanais às atividades de tutoria.

O edital completo, Edital nº 043/2024, está disponível na Central de Seleção do IFMS. As inscrições devem ser realizadas até o dia 13 de agosto por meio de um formulário eletrônico, onde os candidatos deverão anexar documentos como cópia do RG, comprovantes de residência e matrícula, além da declaração de disponibilidade (Anexo I do edital).

A seleção será baseada na classificação dos inscritos, com prioridade para aqueles que participaram do Projeto PRA-Tutoria em 2023. Os candidatos selecionados passarão por uma entrevista online, escolherão uma escola para atuação e enviarão a documentação necessária antes de assumirem a função de tutor.

Os tutores que completarem a carga horária integral do projeto receberão certificados emitidos pelo IFMS. O PRA-Tutoria é uma iniciativa resultante da cooperação entre o Conselho de Reitores das Instituições de Ensino Superior de Mato Grosso do Sul (CRIE-MS), a Fundação de Apoio e Desenvolvimento à Educação Básica de Mato Grosso do Sul (FADEB/MS) e a Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul (SED/MS). O projeto visa aprimorar a qualidade educacional e promover a equidade, focando na recomposição das habilidades essenciais em Matemática para estudantes do 4º ao 9º ano do ensino fundamental e do 2º e 3º anos do ensino médio.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo e-mail projeto.pratutoria@ifms.edu.br.