Inscrições abertas: MIS oferece oficina gratuita de vídeo com celular

Curso gratuito / Divulgação

O MIS (Museu da Imagem e do Som), unidade da FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul), oferece gratuitamente a “Oficina de Vídeo com Celular”, que faz parte do curso de fotografia do Museu da Imagem e do Som de MS. A oficina vai ser de 18 a 20 de junho de 2024, das 14 às 17 horas.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas por este link a partir do dia 17 de junho, às 10 horas.

A atividade apresenta ferramentas voltadas para a criação e edição de vídeos ao nível introdutório. A proposta da ação é adaptar os conteúdos de criação de vídeos para o celular (smartphone e tablets – dispositivos móveis ou “mobile”).

Serão abordados durante a atividade dois aspectos: as ferramentas de criação “analógicas”: roteiro, story board, conceito de “corte” e também as ferramentas digitais: recursos de edição e tendências de criação nos vídeos, como por exemplo, o B-roll.

No mundo inteiro a produção digital de conteúdo está “migrando” para os dispositivos móveis. Há uma grande parte da produção sendo feita usando apenas o celular. Existem ainda as ferramentas de Inteligência Artificial que auxiliam na criação de legendas automáticas, narração, edição do fundo.

O Curso de Foto da Fundação de Cultura de MS é dividida em quatro partes: Celular Iniciante (março), Celular Intermediário (abril), Edição e Iluminação (maio) e Vídeo com Celular (junho), totalizando 40 horas de atividades. Cada parte do curso pode ser considerada uma oficina de fotografia, com conteúdo específico, mas que se integram na composição da experiência do curso. Os participantes podem optar por realizar as partes de acordo com o interesse, sem prejuízo na aprendizagem, ou cursar todas as atividades e ganhar mais com as etapas na performance do aprendizado. Os módulos são repetidos no segundo semestre e aos sábados.

Esta experiência será voltada a iniciantes em fotografia e público em geral, que desejam uma introdução sobre produção de vídeos, que podem ajudar a promover o marketing pessoal ou de pequenos negócios. A atividade será desenvolvida com conteúdo teórico e prático. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas em “https://forms.gle/7vk82XFKk7NMEghm8″ a partir do dia 17 de junho, às 10 horas.

Sinopse da oficina

Serão apresentados aspectos gerais da criação e produção de vídeos como roteiro, storyboard, conceitos de corte, cores e configuração de áudio. Na parte de edição e finalização serão apresentadas as ferramentas de corte e montagem, legendas e remoção de fundo.